Азаренко обыграла Соснович на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская Виктория Азаренко победила в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла соотечественницу Александру Соснович — 6:3, 6:4.

Следующей соперницей Азаренко будет американка Джессика Пегула.

Также в четвертьфинал вышли Ангелик Кербер, Паула Бадоса и Анетт Контавейт.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:3, 6:4

Ангелик Кербер (Германия, 10) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:1

Паула Бадоса (Испания, 21) — Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — 6:1, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 18) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, LL) — 6:0, 6:2