Азаренко обыграла Соснович на турнире в Индиан-Уэллсе
05:37
Белорусская Виктория Азаренко победила в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла соотечественницу Александру Соснович — 6:3, 6:4.
Следующей соперницей Азаренко будет американка Джессика Пегула.
Также в четвертьфинал вышли Ангелик Кербер, Паула Бадоса и Анетт Контавейт.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:3, 6:4
Ангелик Кербер (Германия, 10) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:1
Паула Бадоса (Испания, 21) — Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — 6:1, 7:5
Анетт Контавейт (Эстония, 18) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, LL) — 6:0, 6:2
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