Калинская проиграла Паолини во втором круге турнира WTA в Словении

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пройти в следующий раунд турнира WTA в Словении.

Во втором круге она проиграла Ясмин Паолини из Италии со счетом 3:6, 2:6.

В следующем раунде Паолини сыграет с победительницей матча Тереза Мартинцова (Чехия) — Сорана Кирстя (Румыния).

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ясмин Паолини (Италия) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:2