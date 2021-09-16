Калинская проиграла Паолини во втором круге турнира WTA в Словении
18:33
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пройти в следующий раунд турнира WTA в Словении.
Во втором круге она проиграла Ясмин Паолини из Италии со счетом 3:6, 2:6.
В следующем раунде Паолини сыграет с победительницей матча Тереза Мартинцова (Чехия) — Сорана Кирстя (Румыния).
Порторож (Словения)
Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ясмин Паолини (Италия) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:2
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