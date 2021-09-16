Дьяченко и Сизикова вышли в полуфинал парного турнира в Люксембурге
20:18
Российские теннисистки Виталия Дьяченко и Яна Сизикова пробились в полуфинал турнира WTA в Люксембурге в парном разряде.
В полуфинале они обыграли чешскую пару Мария Боузкова/Люси Градецка — 7:5, 7:6 (7:5). Их следующими соперницами станут Эрин Рутлайфф/Кимберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия).
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Виталия Дьяченко/Яна Сизикова (Россия) — Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия, 1) — 7:5, 7:6 (7:5
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