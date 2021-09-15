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Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге

17:24

Россиянка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Люксембурге. Во втором круге она победила в двух сетах представительницу Франции Осеан Доден — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 7) — Осеан Доден (Франция) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

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Иван Шитик все материалы автора

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