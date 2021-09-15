Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге
17:24
Россиянка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Люксембурге. Во втором круге она победила в двух сетах представительницу Франции Осеан Доден — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 7) — Осеан Доден (Франция) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
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