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Сегодня, 21:00

Калинская не смогла завершить матч с Жабер в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анна Калинская.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В четвертьфинале она играла с тунисской Онс Жабер и отказалась от продолжения игры при счете 0:6, 1:4. Калинская взяла медицинскую паузу, после чего приняла решение не доигрывать матч. Соперницы провели на корте 46 минут.

Во время матча 70-я ракетка мира Калинская ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. На счету 5-й ракетки мира Жабер 4 эйса, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале турнира Жабер сразится с победительницей матча Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 2) — Анна Калинская (Россия) — 6:0, 4:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Анна Калинская
Онс Жабер
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