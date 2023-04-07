Звонарева и Зигемунд пробились в полуфинал парного турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В четвертьфинале девушки обыграли американскую пару Николь Меличар/Алисия Паркс со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

Звонарева и Зигемунд в матче 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9.

За выход в финал турнира они поборются с еще одной парой из США Дэниэлл Коллинз/Дезайри Кравчук.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Николь Меличар/Алисия Паркс (США, 4) — 6:2, 7:6 (7:5)