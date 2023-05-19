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Сегодня, 06:17

Травма бедра у Свентек оказалась несерьезной: «Бронируем билеты в Париж»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек рассказала о травме бедра, которую получила в Риме.

Первая ракетка мира снялась с четвертьфинального матча турнира WTA 1000 против Елены Рыбакиной при счете 6:2, 6:7(3), 2:2.

«Срочный апдейт. Мне точно нужна пара выходных. И мы бронируем билеты в Париж, так что... пожалуйста, скрестите за меня пальцы! Надеюсь увидимся в ближайшее время», — написала Свентек в Twitter.

«Ролан Гаррос», на котором полька будет защищать титул, стартует 28 мая.

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
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