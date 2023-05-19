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Сегодня, 12:45

Чесноков считает, что Свентек стала бояться матчей с Рыбакиной

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков предположил, что теннисистка из Польши Ига Свентек стала бояться встреч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной после частых поражений.

«Рыбакина обыграла ее на Australian Open, потом она подарила всего четыре гейма в Индиан-Уэллсе и сейчас победила Свентек на ее любимом покрытии. Свентек, казалось бы, легко выигрывала, но потом начала рыдать, и первая подача не пошла, а Лена, наоборот, почувствовала легкость. Перед третьим сетом она захромала, хотя, когда она громила соперниц, никогда не показывала, как ей тяжело. Может быть, у нее правда что-то болит, но мне кажется, что она стала бояться Рыбакину. У чемпионов должен быть стальной характер, а его у нее нет. Свентек взобралась на вершину, обыгрывала своих соперниц достаточно легко, но когда встретила сопротивление, начала сыпаться», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Ранее Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме. Во время третьего сета четвертьфинального матча «Мастерса» при счете 6:2, 6:7 (3:7), 2:2 Свентек отказалась от дальнейшей борьбы с теннисисткой из Казахстана из-за травмы колена.

На данный момент представительница Польши возглавляет мировой рейтинг WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/17790089
Теннис
Андрей Чесноков
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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