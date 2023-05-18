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Сегодня, 14:41

Ольховский оценил шансы Кудерметовой обыграть Калинину в полуфинале турнира в Риме

Алина Савинова
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Российский и советский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем полуфинальном матче турнира в Риме между россиянкой Вероникой Кудерметовой и украинкой Ангелиной Калининой.

«Я думаю, возможно, что Вероника победит свою соперницу. Она сейчас в хорошей форме, поэтому вполне все возможно», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Игра между российской и украинской теннисистками пройдет 19 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

В матче четвертьфинала турнира в Риме Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10878680-olhovskij-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyaschego-matcha-kudermetovoj-s-ukrainkoj-kalininoj.html
Теннис
Андрей Ольховский
Вероника Кудерметова
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