Ольховский оценил шансы Кудерметовой обыграть Калинину в полуфинале турнира в Риме

Российский и советский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем полуфинальном матче турнира в Риме между россиянкой Вероникой Кудерметовой и украинкой Ангелиной Калининой.

«Я думаю, возможно, что Вероника победит свою соперницу. Она сейчас в хорошей форме, поэтому вполне все возможно», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Игра между российской и украинской теннисистками пройдет 19 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

В матче четвертьфинала турнира в Риме Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.