Хромачева не смогла выйти в финал парного турнира в Сеуле

Россиянка Ирина Хромачева и У Фансыэнь из Тайваня не смогли выйти в финал парного турнира в Сеуле.

В 1/2 финала они проиграли чешке Марии Боузковой и американке Бетани Маттек-Сэндз со счетом 3:6, 1:6. Продолжительность игры составила 1 час 3 минуты.

За титул Боузкова и Маттек-Сэндз поборются с Луксикой Кумкхум и Пенгтарн Плипуеч (Таиланд).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндз (Чехия/США, 2) — Ирина Хромачева/У Фансыэнь (Россия/Тайвань, 3) — 6:3, 6:1