Блинкова проиграла Фернандес в полуфинале турнира в Гонконге
Россиянка Анна Блинкова проиграла канадке Лейле Фернандес в полуфинале турнира WTA 250 в Гонконге.
Матч завершился со счетом 2:6, 5:7. Продолжительность игры составила 1 час 19 минут.
37-я ракетка мира Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из одного. На счету 60-й ракетки мира Фернандес 8 эйсов, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В финале 21-летняя канадка сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Мартина Тревизан (Италия, 6). Фернандес вышла в свой первый финал в сезоне.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Лейла Фернандес (Канада) — Анна Блинкова (Россия, 5) — 6:2, 7:5