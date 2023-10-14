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Сегодня, 10:28

Блинкова проиграла Фернандес в полуфинале турнира в Гонконге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анна Блинкова.
Фото Global Look Press

Россиянка Анна Блинкова проиграла канадке Лейле Фернандес в полуфинале турнира WTA 250 в Гонконге.

Матч завершился со счетом 2:6, 5:7. Продолжительность игры составила 1 час 19 минут.

37-я ракетка мира Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из одного. На счету 60-й ракетки мира Фернандес 8 эйсов, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале 21-летняя канадка сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Мартина Тревизан (Италия, 6). Фернандес вышла в свой первый финал в сезоне.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Лейла Фернандес (Канада) — Анна Блинкова (Россия, 5) — 6:2, 7:5

Теннис
Анна Блинкова
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