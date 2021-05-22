Хиберт и Конюх сыграют в финале турнира в Белграде

На теннисном турнире в Белграде определились участницы финала. В решающем матче сойдутся Ана Конюх из Хорватии и Паула Бадоса Хиберт из Испании.

Турнир WTA Serbia Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ана Конюх (Хорватия, Q) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

Паула Бадоса Хиберт (Испания, 4) — Виктория Томова (Болгария, LL) — 6:1, 6:2