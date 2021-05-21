Определились финалистки турнира WTA в Парме

Китаянка Ван Цян вышла в финал турнира WTA в Пекине. Ее соперницей в решающем матче станет Кори Гауфф из США.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ван Цян (Китай, 6) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 7:6 (7:3)

Кори Гауфф (США, 3) — Катержина Синякова (Чехия) — 7:5, 1:6, 6:2