Халеп у рождественской елки. Праздничный кадр

Румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала в своем официальном Twitter фотографию у рождественской елки.

— Желаю всем мира, счастья и любви в этот особенный день! Счастливых праздников — написала Халеп.

По итогам этого сезона румынка стала победительницей в номинации «Любимица болельщиков» в голосовании болельщиков в на сайте WTA.