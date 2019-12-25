Халеп у рождественской елки. Праздничный кадр
18:16
Румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала в своем официальном Twitter фотографию у рождественской елки.
— Желаю всем мира, счастья и любви в этот особенный день! Счастливых праздников — написала Халеп.
По итогам этого сезона румынка стала победительницей в номинации «Любимица болельщиков» в голосовании болельщиков в на сайте WTA.
Wishing you all peace, happiness and love on this special day! Happy Holidays ??? pic.twitter.com/nhbPXlsfK7— Simona Halep (@Simona_Halep) December 25, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...