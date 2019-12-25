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Новости   //    Теннис   //    WTA

Халеп у рождественской елки. Праздничный кадр

18:16
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Румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала в своем официальном Twitter фотографию у рождественской елки.

— Желаю всем мира, счастья и любви в этот особенный день! Счастливых праздников — написала Халеп.

По итогам этого сезона румынка стала победительницей в номинации «Любимица болельщиков» в голосовании болельщиков в на сайте WTA.

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