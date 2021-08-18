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Азаренко обыграла Риске на турнире в Цинциннати

18 августа 2021, 23:42
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила американку Элисон Риске (6:2, 7:5) в матче второго раунда турнира АТР в Цинциннати (США).

Следующей соперницей белоруски станет представительница Австралии Эшли Барти.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — Элисон Риске (США) — 6:2, 7:5

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Евгений Петров все материалы автора

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