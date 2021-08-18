Азаренко обыграла Риске на турнире в Цинциннати
18 августа 2021, 23:42
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила американку Элисон Риске (6:2, 7:5) в матче второго раунда турнира АТР в Цинциннати (США).
Следующей соперницей белоруски станет представительница Австралии Эшли Барти.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — Элисон Риске (США) — 6:2, 7:5
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю