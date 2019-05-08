Третья ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в следующий раунд турнира WTA в Мадриде, обыграв в двух сетах словачку Викторию Кузьмову – 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 45 минут.

В другой игре дня голландка Кики Бертенс уверенно переиграла Анастасию Севастову из Латвии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 3) – Виктория Кузьмова (Словакия) – 6:0, 6:0

Кики Бертенс (Голландия, 7) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – 6:1, 6:2