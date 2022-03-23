Трехкратный победитель турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Рад за Эшли, огорчен за теннис — какой игрок», — написал Энди Маррей в Twitter.

Барти побеждала на трех турниах Больщого шлема в одиночном разряде — Asutralian Open, Roland Garros и «Уимблдоне». Всего у неее 15 побед на различных турниах в одиночном разряде. Кроме того, у нее 12 трофеев в парном разряде, среди них победа на US Open-2018.