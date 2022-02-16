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Сегодня, 22:23

Халеп обыграла Русе во втором раунде турнира в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Румынская теннисистка Симона Халеп победила свою соотечественницу Елену-Габриэлу Русе (6:3, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и 10 минут. Следующей соперницей Халеп станет представительница Туниса Онс Жабер.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:3, 6:2

Теннис
Симона Халеп
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