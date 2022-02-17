Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дубае

Россиянка Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в Дубае победила швейцарку Жиль Тайхманн в трех сетах — 6:2, 5:7, 6:4.

За 2 часа 24 минуты матча Вероника выполнила пять эйсов, сделала шесть брейков и шесть раз ошиблась при подаче. Тогда как Жиль однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и конвертировала четыре брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований Кудерметова сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии или Даяной Ястремской из Украины.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария, LL) — 6:2, 5:7, 6:4