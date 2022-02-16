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Сегодня, 21:42

Кудерметова и Мертенс вышли во второй раунд турнира в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс пробились во второй раунд турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

В первом круге они обыграли пару Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) — 7:6 (7:4), 4:6, 10:6. Их следующими соперницами станут Дезайри Кравчук/Эллен Перес (США/Австралия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) — 7:6 (7:4), 4:6, 10:6

Теннис
Вероника Кудерметова
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