Кудерметова и Мертенс вышли во второй раунд турнира в Дубае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс пробились во второй раунд турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.
В первом круге они обыграли пару Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) — 7:6 (7:4), 4:6, 10:6. Их следующими соперницами станут Дезайри Кравчук/Эллен Перес (США/Австралия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) — 7:6 (7:4), 4:6, 10:6
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