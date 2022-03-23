Веснина оценила решение первой ракетки мира Барти завершить карьеру

Российская теннисистка Елена Веснина оценила решение первой ракетки мира Эшли Барти завершить карьеру.

«Неожиданное, конечно, решение. Хотя Эшли уже завершала карьеру в очень юном возрасте. В 18 лет. Даже пробовала себя в крикете. Наверное, Эшли пришла к точке невозврата, когда она могла бы себя полностью посвятить теннису: очень тяжело себя и смотивировать, и в то же самое время травмы дают о себе знать. Полагаю, что Эшли хочет реализоваться в чем-то другом.

Она всегда отличалась от многих теннисисток в хорошем смысле. Была правильно настроена, правильно вела себя на корте и вне его. Видно, что теннис для нее — далеко не все, и что есть еще жизнь помимо профессионального спорта. И она этой жизнью очень-очень дорожит. Она великолепная теннисистка. И потеря такого лидера на данном этапе не очень хорошо скажется на женском теннисе. Безусловно, очень жаль, но будем надеяться, что появятся новые звезды», — приводит «РБ Спорт» слова Весниной.

Сегодня стало известно, что 25-летняя австралийка завершила карьеру. Барти является победителем Australian Open, Roland Garros и «Уимблдона». Всего у нее 15 побед в различных турнирах в одиночном разряде, а также 12 трофеев в парном разряде, в том числе — победа на US Open в 2018 году.