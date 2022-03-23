Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:46

Веснина оценила решение первой ракетки мира Барти завершить карьеру

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Елена Веснина оценила решение первой ракетки мира Эшли Барти завершить карьеру.

«Неожиданное, конечно, решение. Хотя Эшли уже завершала карьеру в очень юном возрасте. В 18 лет. Даже пробовала себя в крикете. Наверное, Эшли пришла к точке невозврата, когда она могла бы себя полностью посвятить теннису: очень тяжело себя и смотивировать, и в то же самое время травмы дают о себе знать. Полагаю, что Эшли хочет реализоваться в чем-то другом.
Она всегда отличалась от многих теннисисток в хорошем смысле. Была правильно настроена, правильно вела себя на корте и вне его. Видно, что теннис для нее — далеко не все, и что есть еще жизнь помимо профессионального спорта. И она этой жизнью очень-очень дорожит. Она великолепная теннисистка. И потеря такого лидера на данном этапе не очень хорошо скажется на женском теннисе. Безусловно, очень жаль, но будем надеяться, что появятся новые звезды», — приводит «РБ Спорт» слова Весниной.

Сегодня стало известно, что 25-летняя австралийка завершила карьеру. Барти является победителем Australian Open, Roland Garros и «Уимблдона». Всего у нее 15 побед в различных турнирах в одиночном разряде, а также 12 трофеев в парном разряде, в том числе — победа на US Open в 2018 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/elena-vesnina-uhod-barti-ne-ochen-horosho-skazhetsya-na-zhenskom-tennise-no-ona-prishla-k-tochke-nevozvrata/
Теннис
Елена Веснина
Эшли Барти
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Зачем ломать то, что работает? Фанаты Тутберидзе паникуют, обсуждая исключение «Хрустального» из школы «Самбо 70»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава WTA: «Барти заслужила звание одной из самых великих чемпионок WTA. Нам будет ее не хватать»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости