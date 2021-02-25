Гауфф вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Американская теннисистка Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграла соотечественницу Шелби Роджерс со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. 16-летняя Гауфф сделала 5 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

В полуфинале Гауфф встретится с победительницей матча Сторм Сандерс (Австралия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кори Гауфф (США, Q) — Шелби Роджерс (США) — 2:6, 6:4, 6:4