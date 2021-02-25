Гауфф вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
08:49
Американская теннисистка Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграла соотечественницу Шелби Роджерс со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. 16-летняя Гауфф сделала 5 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.
В полуфинале Гауфф встретится с победительницей матча Сторм Сандерс (Австралия) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 535 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кори Гауфф (США, Q) — Шелби Роджерс (США) — 2:6, 6:4, 6:4
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