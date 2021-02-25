Тайхманн в трехчасовом матче победила Севастову и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
06:43
Швейцарская теннисистка Жиль Тайхманн в четвертьфинале турнира в Аделаиде победила латвийку Анастасию Севастову со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:5.
Встреча продолжалась 3 часа. Швейцарка сделала два эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.
В полуфинале Тайхманн встретится с победительницей матча Даниэль Роуз Коллинс (США) — Ига Свентек (Польша).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 535 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:5
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