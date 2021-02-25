Тайхманн в трехчасовом матче победила Севастову и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Швейцарская теннисистка Жиль Тайхманн в четвертьфинале турнира в Аделаиде победила латвийку Анастасию Севастову со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа. Швейцарка сделала два эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

В полуфинале Тайхманн встретится с победительницей матча Даниэль Роуз Коллинс (США) — Ига Свентек (Польша).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:5