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Свентек победила Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

12:23
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Польская теннисистка Ига Свентек в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграла американку Дэниэлл Коллинз.

Американка отказалась продолжать матч во втором сете при счете 6:2, 3:0.

В полуфинале Свентек встретится со швейцаркой Жиль Тайхманн.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 5) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока

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