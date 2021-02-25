Свентек победила Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
12:23
Польская теннисистка Ига Свентек в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграла американку Дэниэлл Коллинз.
Американка отказалась продолжать матч во втором сете при счете 6:2, 3:0.
В полуфинале Свентек встретится со швейцаркой Жиль Тайхманн.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 535 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 5) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока
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