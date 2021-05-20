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Гауфф, Стивенс и Синякова вышли в полуфинал турнира в Парме

18:04
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Американка Кори Гауфф обыграла свою соотечественницу Аманду Анисимову (6:3, 6:3). Еще одна представительница США Слоан Стивенс победила итальянку Сару Эррани (6:3, 6:0). Представительница Чехии Катержина Синякова обыграла француженку Каролин Гарсию (7:5, 6:1).

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кори Гауфф (США, 3) — Аманда Анисимова (США, 5) — 6:3, 6:3

Слоан Стивенс (США) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:3, 6:0

Катержина Синякова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 7:5, 6:1

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