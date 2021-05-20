Гауфф, Стивенс и Синякова вышли в полуфинал турнира в Парме
18:04
Американка Кори Гауфф обыграла свою соотечественницу Аманду Анисимову (6:3, 6:3). Еще одна представительница США Слоан Стивенс победила итальянку Сару Эррани (6:3, 6:0). Представительница Чехии Катержина Синякова обыграла француженку Каролин Гарсию (7:5, 6:1).
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кори Гауфф (США, 3) — Аманда Анисимова (США, 5) — 6:3, 6:3
Слоан Стивенс (США) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:3, 6:0
Катержина Синякова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 7:5, 6:1
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю