Якупович и Сизикова проиграли в четвертьфинале парного турнира в Белграде
15:00
Словенка Далила Якупович и россиянка Яна Сизикова не смогли выйти в полуфинале парного турнира WTA в Белграде.
Теннисистки в четвертьфинале уступили Грит Миннен и Элисон Ван Уйтванк из Бельгии со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
В полуфинале бельгийские теннисистки встретятся с победительницами матча Сюй Ифань/Чжан Шуай (Китай) — Като М. (Япония)/Ворачова Р. (Чехия).
Белград (Сербия)
Турнир WTA Serbia Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Грит Миннен/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Далила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия) — 6:3, 6:3
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