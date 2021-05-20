Якупович и Сизикова проиграли в четвертьфинале парного турнира в Белграде

Словенка Далила Якупович и россиянка Яна Сизикова не смогли выйти в полуфинале парного турнира WTA в Белграде.

Теннисистки в четвертьфинале уступили Грит Миннен и Элисон Ван Уйтванк из Бельгии со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

В полуфинале бельгийские теннисистки встретятся с победительницами матча Сюй Ифань/Чжан Шуай (Китай) — Като М. (Япония)/Ворачова Р. (Чехия).

Белград (Сербия)

Турнир WTA Serbia Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Грит Миннен/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Далила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия) — 6:3, 6:3