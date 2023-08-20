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20 августа, 23:46

Гауфф после победы в Цинциннати: «Этим летом я провела много ночей в одиночестве, плакала, пыталась разобраться»

Алина Савинова
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Американская теннисистка Коко Гауфф поделилась эмоциями от победы в турнире в Цинциннати.

«Это невероятно. После всего, что произошло ранее этим летом, особенно в Европе, я просто счастлива быть здесь в этот момент. Я провела много ночей в одиночестве, плакала, пытаясь разобраться. Мне еще многое предстоит выяснить», — приводит Tennis Majors слова Гауфф.

В финале «мастерса» в Цинциннати американка обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:3, 6:4. Это первая победа для 19-летней Гауфф на турнире категории WTA 1000. Всего на ее счету 5 титулов в одиночном разряде.

Источник: https://www.tennismajors.com/wta-tour-news/cincinnati-western-southern-open-wta-1000-wta-tour-news/gauff-marches-to-first-wta-1000-win-in-cincinnati-706477.html
Теннис
Кори Гауфф
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