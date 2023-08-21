Фернанадес обыграла Носкову и вышла во второй круг турнира в Кливленде

Канадская теннисистка Лейла Фернандес в первом круге турнира в Кливленде обыграла Линду Носкову из Чехии со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 20-летней канадки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Фернандес встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада, WC) — Линда Носкова (Чехия) — 6:0, 6:2