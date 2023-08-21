Фернанадес обыграла Носкову и вышла во второй круг турнира в Кливленде
Канадская теннисистка Лейла Фернандес в первом круге турнира в Кливленде обыграла Линду Носкову из Чехии со счетом 6:0, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 20-летней канадки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Фернандес встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лейла Фернандес (Канада, WC) — Линда Носкова (Чехия) — 6:0, 6:2
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