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Сегодня, 00:27

Фернанадес обыграла Носкову и вышла во второй круг турнира в Кливленде

Сергей Разин
корреспондент
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес в первом круге турнира в Кливленде обыграла Линду Носкову из Чехии со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 20-летней канадки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Фернандес встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада, WC) — Линда Носкова (Чехия) — 6:0, 6:2

Лейла Фернандес
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