Блинкова вылетела из турнира в Кливленде
Россиянка Анна Блинкова проиграла китаянке Чжу Линь в первом круге турнира WTA в Кливленде (США) — 0:6, 3:6. Матч длился 1 час 19 минут.
Блинкова за игру допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. У Линь — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге китаянка сыграет с австрийкой Джулией Грабер.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Чжу Линь (Китай) — Анна Блинкова (Россия, 8) — 6:0, 6:3
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