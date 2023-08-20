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Сегодня, 23:22

Блинкова вылетела из турнира в Кливленде

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова проиграла китаянке Чжу Линь в первом круге турнира WTA в Кливленде (США) — 0:6, 3:6. Матч длился 1 час 19 минут.

Блинкова за игру допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. У Линь — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге китаянка сыграет с австрийкой Джулией Грабер.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжу Линь (Китай) — Анна Блинкова (Россия, 8) — 6:0, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
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