Гауфф показала, как она тренирует свой фирменный удар
20:16
Американская фигуристка Кори Гауфф в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлен фрагмент ее тренировки.
— Работаю над своей игрой, и вот как она выглядит, — подписала видео 15-летняя фигуристка.
Гауфф — победительница трех турниров WTA.
Working on my tweener game, hows it looking? ??? @rogerfederer @NickKyrgios #tweener pic.twitter.com/kfLkuhbBtt— Coco Gauff (@CocoGauff) February 19, 2020
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