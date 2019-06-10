Гаспарян вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян успешно стартовала на турнире WTA в голландском Хертогенбосе, обыграв в трех сетах словачку Викторию Кузьмову ​– 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Во втором круге 24-летняя Гаспарян встретится с победительницей пары Мона Бартель (Германия) – Грит Миннен (Бельгия).

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) – Виктория Кузьмова (Словакия, 7) – 2:6, 7:6 (7:5), 6:4