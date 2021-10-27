Гасанова уступила Цуренко во втором раунде турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Анастасию Гасанову (6:2, 7:5) в матче второго раунда турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

Игра продолжалась один час и 49 минут. В следующем раунде Цуренко сыграет с победительницей пары Ирина Мария Бара (Румыния) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Леся Цуренко (Украина, Q) — Анастасия Гасанова (Россия, Q) — 6:2, 7:5