Калинская пробилась в четвертьфинал турнира в Курмайере
21:07
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над американкой Элисон Риске (6:3, 0:6, 6:3) в матче второго круга турнира WTA в испанском Курмайере.
Продолжительность игры составила 1 час и 46 минут.
22-летняя Калинская сыграет в четвертьфинале турнира с победительницей пары Алена Большова (Испания) — Людмила Самсонова (Россия).
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Элисон Риске (США, 6) — 6:3, 0:6, 6:3
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