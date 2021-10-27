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Калинская пробилась в четвертьфинал турнира в Курмайере

21:07
Анна Калинская. Фото Instagram
Анна Калинская. Фото Instagram
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Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над американкой Элисон Риске (6:3, 0:6, 6:3) в матче второго круга турнира WTA в испанском Курмайере.

Продолжительность игры составила 1 час и 46 минут.

22-летняя Калинская сыграет в четвертьфинале турнира с победительницей пары Алена Большова (Испания) — Людмила Самсонова (Россия).

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Элисон Риске (США, 6) — 6:3, 0:6, 6:3

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