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Халеп стала соперницей Грачевой на турнире в Клуж-Напоке

17:20
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила свою соотечественницу Елену-Габриэлу Русе (6:1, 6:2) в матче первого круга турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

Матч продолжался 1 час 14 минут. Следующей соперницей Халеп станет россиянка Варвара Грачева.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, 6:2

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