Халеп стала соперницей Грачевой на турнире в Клуж-Напоке
17:20
Румынская теннисистка Симона Халеп победила свою соотечественницу Елену-Габриэлу Русе (6:1, 6:2) в матче первого круга турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).
Матч продолжался 1 час 14 минут. Следующей соперницей Халеп станет россиянка Варвара Грачева.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 1) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, 6:2
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