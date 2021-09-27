Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Гасанова прошла во второй круг турнира WTA в Казахстане

10:43
Теги:

Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира WTA в Казахстане.

В первом круге она победила Юлию Готовко из Белоруссии со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут.

В следующем раунде Гасанова сыграет с победительницей матча — Анна Блинкова (Россия) — Ана Конюх (Хорватия).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Гасанова (Россия) — Юлия Готовко (Белоруссия, Q) — 6:1, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд