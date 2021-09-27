Гасанова прошла во второй круг турнира WTA в Казахстане
10:43
Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира WTA в Казахстане.
В первом круге она победила Юлию Готовко из Белоруссии со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут.
В следующем раунде Гасанова сыграет с победительницей матча — Анна Блинкова (Россия) — Ана Конюх (Хорватия).
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Гасанова (Россия) — Юлия Готовко (Белоруссия, Q) — 6:1, 6:1
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