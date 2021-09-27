Гасанова прошла во второй круг турнира WTA в Казахстане

Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира WTA в Казахстане.

В первом круге она победила Юлию Готовко из Белоруссии со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут.

В следующем раунде Гасанова сыграет с победительницей матча — Анна Блинкова (Россия) — Ана Конюх (Хорватия).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Гасанова (Россия) — Юлия Готовко (Белоруссия, Q) — 6:1, 6:1