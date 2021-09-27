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Осака заявила, что хочет вернуться на корт

11:23
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Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что хочет вернуться на корт.

«Я знаю, что собираюсь снова играть, возможно, скоро, потому что у меня зудит.

Но для меня неважно, буду я побеждать или проигрывать. Буду счастлива снова оказаться на площадке", — приводит слова Осаки Tennis.com со ссылкой на шоу HBO.

В сентябре Осака заявила, что собирается взять паузу в карьере. Это произошло после ее поражения в третьем круге US Open от 73-й ракетки мира Лейлы Фернандес из Канады.

Ранее она снялась с Открытого чемпионата Франции из-за психологических проблем.

Дополнительная информация:

https://www.tennis.com/baseline/articles/naomi-osaka-talks-shop-on-hbo-max-show-lebron-james-uninterrupted

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Екатерина Савостина все материалы автора

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