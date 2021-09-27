Осака заявила, что хочет вернуться на корт
11:23
Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что хочет вернуться на корт.
«Я знаю, что собираюсь снова играть, возможно, скоро, потому что у меня зудит.
Но для меня неважно, буду я побеждать или проигрывать. Буду счастлива снова оказаться на площадке", — приводит слова Осаки Tennis.com со ссылкой на шоу HBO.
В сентябре Осака заявила, что собирается взять паузу в карьере. Это произошло после ее поражения в третьем круге US Open от 73-й ракетки мира Лейлы Фернандес из Канады.
Ранее она снялась с Открытого чемпионата Франции из-за психологических проблем.
Дополнительная информация:
https://www.tennis.com/baseline/articles/naomi-osaka-talks-shop-on-hbo-max-show-lebron-james-uninterrupted
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