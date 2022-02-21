Квитова обыграла Бегу в первом раунде турнира в Дохе
Российская теннисистка Петра Квитова победила румынку Ирину-Камелию Бегу (6:3, 6:1) в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар).
В следующем раунде Квитова сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Ясмин Паолини (Италия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Квитова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:1
Кори Гауфф (США, 14) — Шелби Роджерс (США) — 6:2, 6:3
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