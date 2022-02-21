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Сегодня, 19:34

Квитова обыграла Бегу в первом раунде турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Российская теннисистка Петра Квитова победила румынку Ирину-Камелию Бегу (6:3, 6:1) в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар).

В следующем раунде Квитова сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Ясмин Паолини (Италия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:1

Кори Гауфф (США, 14) — Шелби Роджерс (США) — 6:2, 6:3

Теннис
Ирина-Камелия Бегу
Петра Квитова
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