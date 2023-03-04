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Сегодня, 06:07

Гарсия и Векич вышли в полуфинал турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент
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Француженка Каролин Гарсия вышла в полуфинал турнира в Монтеррее. В двух сетах она обыграла Майар Шериф из Египта — 6:0, 6:4.

В другой встрече хорватка Донна Векич победила бельгийку Изалин Бонавантюр — 6:2, 5:7, 7:6 (7:5).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролин Гарсия (Франция, 1) — Майар Шериф (Египет, 7) — 6:0, 6:4

Донна Векич (Хорватия, 3) — Изалин Бонавантюр (Бельгия) — 6:2, 5:7, 7:6 (7:5)

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ipole-esli-letom-budet-variant-variant-vernut-sya-v-rossiyu-pochemu-net/
Теннис
Донна Векич
Каролин Гарсия
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