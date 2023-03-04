Гарсия и Векич вышли в полуфинал турнира в Монтеррее
Француженка Каролин Гарсия вышла в полуфинал турнира в Монтеррее. В двух сетах она обыграла Майар Шериф из Египта — 6:0, 6:4.
В другой встрече хорватка Донна Векич победила бельгийку Изалин Бонавантюр — 6:2, 5:7, 7:6 (7:5).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролин Гарсия (Франция, 1) — Майар Шериф (Египет, 7) — 6:0, 6:4
Донна Векич (Хорватия, 3) — Изалин Бонавантюр (Бельгия) — 6:2, 5:7, 7:6 (7:5)
Новости