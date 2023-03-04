Грачева вышла в полуфинал турнира в Остине
Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в полуфинал турнира в Остине. В двух сетах она обыграла американку Слоан Стивенс — 7:6 (7:4), 6:3.
Матч продолжался 1 час 53 минуты.
Соперником Грачевой по полуфиналу будет Кэти Волынец из США, которая в четвертьфинале выиграла у Пейтон Стирнс.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Варвара Грачева (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:4), 6:3
Новости