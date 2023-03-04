Грачева вышла в полуфинал турнира в Остине

Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в полуфинал турнира в Остине. В двух сетах она обыграла американку Слоан Стивенс — 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Соперником Грачевой по полуфиналу будет Кэти Волынец из США, которая в четвертьфинале выиграла у Пейтон Стирнс.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Варвара Грачева (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:4), 6:3