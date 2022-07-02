Бадоса вышла в четвертый круг Уимблдона

Испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла чешскую спортсменку Петру Квитову в четвертом круге Уимблдона.

Матч продолжался 2 часа и 7 минут и завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

На счету Бадосы 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 9. У Квитовой — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

В четвертом круге турнира испанская теннисистка сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса (Испания, 4) — Петра Квитова (Чехия, 25) 7:5, 7:6 (7:4)