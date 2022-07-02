Свентек назвала причины поражения в матче третьего круга Уимблдона-2022

Польская теннисистка Ига Свентек объяснила причины поражения в матче против француженки Ализе Корне в третьем круге Уимблдона-2022 (6:4, 6:2).

«Основное, что я поменяла в этом сезоне — это то, что я начала быть более и более агрессивной. Мне было комфортно брать инициативу на себя и действовать на опережение. Но сегодня я не могла контролировать мяч. Поэтому приходилось сбавлять темп.

Я больше отбивала, что на самом деле приносило результаты. Я так играла в первом сете после счета 0:3. Во втором сете я решила ускорить темп и это не сработало. После чего я не смогла вернуться в игру», — сказала Свентек после матча.

Этим поражением прервалась 37-матчевая беспроигрышная серия полячки, которая являлась рекордной в XXI веке.