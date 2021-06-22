Фомина и Яшина вышли во второй круг парного турнира WTA в Германии
20:31
Российские теннисистки Алена Фомина и Екатерина Яшина прошли во второй круг парного турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ.
В первом круге они обыграли Мару Гут и Юлию Миддендорф из Германии со счетом 6:4, 6:4.
В следующем раунде соперницами россиянок станут Надежда Киченок из Украины и Ралука-Йоана Олару из Румынии.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Алена Фомина/Екатерина Яшина (Россия) — Мара Гут/Юлия Миддендорф (Германия, WC) — 6:4, 6:4
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