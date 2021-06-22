Фомина и Яшина вышли во второй круг парного турнира WTA в Германии

Российские теннисистки Алена Фомина и Екатерина Яшина прошли во второй круг парного турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ.

В первом круге они обыграли Мару Гут и Юлию Миддендорф из Германии со счетом 6:4, 6:4.

В следующем раунде соперницами россиянок станут Надежда Киченок из Украины и Ралука-Йоана Олару из Румынии.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Алена Фомина/Екатерина Яшина (Россия) — Мара Гут/Юлия Миддендорф (Германия, WC) — 6:4, 6:4