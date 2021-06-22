Украинка Ястремская оправдана по делу о допинге, она объяснила положительный тест сексом с бывшим парнем

С украинской теннисистки Даяны Ястремской сняты обвинения в употреблении допинга, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF). Ее временное отстранение от соревнований прекращено с сегодняшнего дня, санкции к ней применяться не будут.

Как говорится в заявлении организации, Ястремская сумела доказать, что запрещенный препарат попал в организм спортсменки не по ее вине и не из-за ее халатности. По информации издания Der Spiegel, украинка заявила, что запрещенный препарат попал в ее организм после секса с бывшим парнем, при этом сам молодой человек отрицал это.

24 ноября 2020 года в допинг-тесте спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона.

3 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию теннисистки по поводу отстранения от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил.

21-летняя Ястремская за свою карьеру выиграла три турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.