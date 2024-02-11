Эрика Андреева обыграла Шнайдер в первом круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Эрика Андреева победила соотечественницу Диану Шнайдер в первом круге турнира в Дохе (Катар). Обе спортсменки вышли в основную сетку «мастерса» через квалификацию.

Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Андреевой.

Во втором круге турнира Эрика сыграет против еще одной представительницы России Екатерины Александровой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, Q) — 7:6 (7:2), 6:4