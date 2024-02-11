Эрика Андреева обыграла Шнайдер в первом круге турнира в Дохе
Российская теннисистка Эрика Андреева победила соотечественницу Диану Шнайдер в первом круге турнира в Дохе (Катар). Обе спортсменки вышли в основную сетку «мастерса» через квалификацию.
Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Андреевой.
Во втором круге турнира Эрика сыграет против еще одной представительницы России Екатерины Александровой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эрика Андреева (Россия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, Q) — 7:6 (7:2), 6:4
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