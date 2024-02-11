Россиянки Кудерметова и Панова не смогли выйти во второй круг парного турнира в Дохе
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Александра Панова потерпели поражение от испанки Кристины Букши и представительницы Румынии Моники Никулеску в первом круге парного турнира в Дохе — 2:6, 5:7.
Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.
В следующем раунде Букша и Никулеску сыграют против пары Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия).
Ранее Кудерметова в одиночном разряде уступила американке Дэниэлл Коллинз в первом круге турнира в Дохе (5:7, 3:6).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Кристина Букша/Моника Никулеску (Испания/Румыния) — Вероника Кудерметова/Александра Панова (Россия) — 6:2, 7:5
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