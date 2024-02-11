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11 февраля, 22:44

Россиянки Кудерметова и Панова не смогли выйти во второй круг парного турнира в Дохе

Алина Савинова
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Александра Панова потерпели поражение от испанки Кристины Букши и представительницы Румынии Моники Никулеску в первом круге парного турнира в Дохе — 2:6, 5:7.

Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.

В следующем раунде Букша и Никулеску сыграют против пары Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия).

Ранее Кудерметова в одиночном разряде уступила американке Дэниэлл Коллинз в первом круге турнира в Дохе (5:7, 3:6).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Кристина Букша/Моника Никулеску (Испания/Румыния) — Вероника Кудерметова/Александра Панова (Россия) — 6:2, 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
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