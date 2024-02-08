Корнеева считает, что в теннисе трудно иметь друзей: «Это змеиный спорт»

Российская теннисистка Алина Корнеева, отвечая на вопрос об отношениях со своей соотечественницей Миррой Андреевой, назвала теннис «змеиным видом спорта».

«Я думаю, что в спорте действительно трудно иметь друга, очень трудно. И я не могу сказать, что мне нужно это. Потому что я называю теннис «змеиным спортом». И мой брат говорит так же. Думаю, что это действительно правда. Так что я просто сосредотачиваюсь на себе», — приводит Sportskeeda слова спортсменки.

Корнеева родилась и тренируется в Москве. 16-летняя россиянка является двукратной победительница юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023, Открытый чемпионат Франции-2023), а также чемпионкой Итогового юниорского турнира ITF-2023. На соревнованиях WTA она дебютировала в прошлом году.