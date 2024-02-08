Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

8 февраля, 08:47

Корнеева считает, что в теннисе трудно иметь друзей: «Это змеиный спорт»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Алина Корнеева, отвечая на вопрос об отношениях со своей соотечественницей Миррой Андреевой, назвала теннис «змеиным видом спорта».

«Я думаю, что в спорте действительно трудно иметь друга, очень трудно. И я не могу сказать, что мне нужно это. Потому что я называю теннис «змеиным спортом». И мой брат говорит так же. Думаю, что это действительно правда. Так что я просто сосредотачиваюсь на себе», — приводит Sportskeeda слова спортсменки.

Корнеева родилась и тренируется в Москве. 16-летняя россиянка является двукратной победительница юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023, Открытый чемпионат Франции-2023), а также чемпионкой Итогового юниорского турнира ITF-2023. На соревнованиях WTA она дебютировала в прошлом году.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-really-difficult-friend-mirra-andreeva-s-rival-alina-korneeva-calls-tennis-snake-sport-discusses-relationship-compatriot
Теннис
Алина Корнеева
Мирра Андреева
5
1
Читайте также
Пловец Магнуссен готов принять участие в «Допинговых играх»
Представлены самые яркие фотографии Кубка Азии 2024 года
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрика Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Румынии

Корнеева: «Мой отец выступал на Олимпийских играх, и он дает мне много советов»
Новости
RSS RSS
Все новости