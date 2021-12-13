Эмма Радукану сдала позитивный тест на коронавирус

Британская теннисистка Эмма Радукану заразилась коронавирусом. Она не сможет принять участие в выставочных соревнованиях Mubadala World Tennis Championship.

«Сейчас Эмма находится в изоляции и следует всем необходимым протоколам. Мы желаем ей скорейшего выздоровления», — говорится в официальном Twitter-аккаунте турнира в Абу-Даби.