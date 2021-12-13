Эмма Радукану сдала позитивный тест на коронавирус
20:22
Британская теннисистка Эмма Радукану заразилась коронавирусом. Она не сможет принять участие в выставочных соревнованиях Mubadala World Tennis Championship.
«Сейчас Эмма находится в изоляции и следует всем необходимым протоколам. Мы желаем ей скорейшего выздоровления», — говорится в официальном Twitter-аккаунте турнира в Абу-Даби.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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