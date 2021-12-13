Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Эмма Радукану сдала позитивный тест на коронавирус

20:22
Теги:

Британская теннисистка Эмма Радукану заразилась коронавирусом. Она не сможет принять участие в выставочных соревнованиях Mubadala World Tennis Championship.

«Сейчас Эмма находится в изоляции и следует всем необходимым протоколам. Мы желаем ей скорейшего выздоровления», — говорится в официальном Twitter-аккаунте турнира в Абу-Даби.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное