Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Австралийская теннисистка Гадеки не сыграет Australian Open из-за отказа вакцинироваться

14:17
Теги:

Австралийская теннисистка Оливия Гадеки, скорее всего, пропустит Australian Open из-за нежелания делать прививку от COVID-19.

Как сообщает Thewest, Гадеки гарантировали wild card на турнир, однако девушка не хочет вакцинироваться.

По информации источника, руководство Открытого чемпионата Австралии несколько недель убеждало 19-летнюю теннисистку сделать прививку, но все безуспешно.

В 2021 году Гадеки дебютировала в WTA и на данный момент занимает 237-е место в женском рейтинге.

Дополнительная информация:

https://thewest.com.au/sport/tennis/unvaxxed-aussie-ace-set-to-miss-aust-open-c-4961960

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Как и где активно встретить Новый год?
Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина
2
0