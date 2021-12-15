Австралийская теннисистка Гадеки не сыграет Australian Open из-за отказа вакцинироваться

Австралийская теннисистка Оливия Гадеки, скорее всего, пропустит Australian Open из-за нежелания делать прививку от COVID-19.

Как сообщает Thewest, Гадеки гарантировали wild card на турнир, однако девушка не хочет вакцинироваться.

По информации источника, руководство Открытого чемпионата Австралии несколько недель убеждало 19-летнюю теннисистку сделать прививку, но все безуспешно.

В 2021 году Гадеки дебютировала в WTA и на данный момент занимает 237-е место в женском рейтинге.