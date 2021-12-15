Австралийская теннисистка Гадеки не сыграет Australian Open из-за отказа вакцинироваться
14:17
Австралийская теннисистка Оливия Гадеки, скорее всего, пропустит Australian Open из-за нежелания делать прививку от COVID-19.
Как сообщает Thewest, Гадеки гарантировали wild card на турнир, однако девушка не хочет вакцинироваться.
По информации источника, руководство Открытого чемпионата Австралии несколько недель убеждало 19-летнюю теннисистку сделать прививку, но все безуспешно.
В 2021 году Гадеки дебютировала в WTA и на данный момент занимает 237-е место в женском рейтинге.
Дополнительная информация:
https://thewest.com.au/sport/tennis/unvaxxed-aussie-ace-set-to-miss-aust-open-c-4961960
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