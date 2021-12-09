Женский турнир в Санкт-Петербурге стал лучшим в сезоне-2021 в категории WTA 500
18:30
WTA представил победителей в номинации «Турнир года», которых выбирали теннисистки.
Соревнование в Санкт-Петербурге одержало победу в категории WTA 500. В WTA 1000 выиграл турнир в Индиан-Уэллс, в WTA 250 — Мельбурн и Тенерифе.
Турнир в Индиан-Уэллс признан лучшим восьмой раз подряд и 12-й в целом, в Петербурге — третий раз подряд.
В 2021 году победу в WTA 500 в СПб одержала российская теннисистка Дарья Касаткина.
Дополнительная информация:
https://www.wtatennis.com/news/2407205/2021-wta-tournament-award-winners-announced
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