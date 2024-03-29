Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

29 марта, 00:00

Александрова — Коллинз: смотреть трансляцию матча в Майами онлайн

Полуфинал турнира WTA в Майами Александрова — Коллинз начнется 29 марта в 03:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами встретится с американкой Даниэль Коллинз в ночь с четверга на пятницу, 29 марта. Начало — в 03:30 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. Бесплатно видеотрансляция матча Александрова — Пегула будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотерть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.

29-летняя Александрова — 16-я ракетка мира. В четвертьфинале российская теннисистка оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (3:6, 6:4, 6:4).
30-летняя Коллинз занимает 53-е место в мировом рейтинге. В четвертьфинале американка победила француженку Каролин Гарсию — 6:3, 6:2.
Теннис
Екатерина Александрова
0
Читайте также
Теннисист Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде
Трансгендер выиграл соревнования по дартсу в Нидерландах
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Магнитка» засушила «Спартак» и отправила Ковальчука в отпуск. Или на пенсию?
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: смотреть трансляцию матча в Майами онлайн

Азаренко проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Майами
Новости
RSS RSS
Все новости