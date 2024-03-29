Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами встретится с американкой Даниэль Коллинз в ночь с четверга на пятницу, 29 марта. Начало — в 03:30 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. Бесплатно видеотрансляция матча Александрова — Пегула будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотерть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.