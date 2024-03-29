Александрова — Коллинз: смотреть трансляцию матча в Майами онлайн
Полуфинал турнира WTA в Майами Александрова — Коллинз начнется 29 марта в 03:30 мск
Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами встретится с американкой Даниэль Коллинз в ночь с четверга на пятницу, 29 марта. Начало — в 03:30 по московскому времени.
В России официальной трансляции турниров WTA нет. Бесплатно видеотрансляция матча Александрова — Пегула будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотерть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.
29-летняя Александрова — 16-я ракетка мира. В четвертьфинале российская теннисистка оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (3:6, 6:4, 6:4).
30-летняя Коллинз занимает 53-е место в мировом рейтинге. В четвертьфинале американка победила француженку Каролин Гарсию — 6:3, 6:2.
30-летняя Коллинз занимает 53-е место в мировом рейтинге. В четвертьфинале американка победила француженку Каролин Гарсию — 6:3, 6:2.
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